"Робота стартувала": Україна та DFC вносять перші $150 мільйонів в Інвестиційний фонд відбудови

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та Україна внесли $150 мільйонів в Інвестиційний фонд відбудови.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок. Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала", – написала вона у Telegram.

За її словами, перші у фокусі — проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. 3 проєкти планують реалізувати до кінця 2026 року.

Свириденко наголосила, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона.

"Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.

Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", – підкреслила вона.

Нагадаємо:

30 квітня Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.

4 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

За. словами торгпреда України Тараса Качки, спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.

У вересні представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.