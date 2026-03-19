Компанія Uber інвестує до 1,25 мільярда доларів у виробника електромобілів Rivian Automotiv, початкова інвестиція складе 300 мільйонів доларів.

Про це пише CNBC.

"Компанія Uber Technologies планує інвестувати до 1,25 мільярда доларів у виробника електромобілів Rivian Automotive в рамках угоди про розгортання до 50 000 роботаксі в кількох країнах до 2031 року", – говориться у публікації.

Співпраця передбачає, що Uber або його партнерські компанії куплять 10 000 автономних версій майбутнього електромобіля Rivian R2, з можливістю придбати до 40 000 додаткових роботаксі, починаючи з 2030 року, уточнили у компанії.

Акції Rivian стрибнули в передторговельній сесії в четвер, зростаючи приблизно на 10% перед тим, як знизити ці gains, тоді як акції Uber впали менш ніж на 1% після оголошення.

"Угода є останньою в серії оголошень про автономні транспортні засоби та роботаксі, оскільки компанії намагаються скористатися тим, що інвестори прогнозують як ринок на трильйони доларів", – говориться у публікації.

Багато компаній, включаючи Uber, раніше не змогли досягти своїх цілей у сфері роботаксі, зазначає CNBC.

Початкова інвестиція в розмірі 300 мільйонів доларів Uber у Rivian, яка готується розпочати продажі R2 споживачам цієї весни, очікується незабаром після підписання угоди, за умови регуляторного схвалення.

Чотири інші інвестиційні транші відбудуться за умови досягнення певних етапів до невизначених дат до 2031 року, згідно з публічним звітом автовиробника.

Uber також сплатить певні ліцензійні збори у зв'язку з використанням програмного забезпечення системи автономного водіння Rivian.

Раніше повідомлялося, що Uber розширює свій бізнес з доставки у сім нових європейських країн цього року, оскільки технологічні групи посилюють боротьбу за багатомільярдний ринок доставки їжі.

Минулого року компанія Uber оголосила про нову шестирічну угоду, згідно з якою планує розгорнути понад 20 000 роботаксі у співпраці з виробником електромобілів Lucid та стартапом Nuro, що спеціалізується на автономних транспортних засобах.