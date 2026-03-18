Українські стартапи залучили майже пів мільярда доларів інвестицій у 2025 році

Інвестиції та гранти для українських технологічних компаній становили 498 млн дол. у 2025 році, показавши зростання на 8% порівняно з 2024 роком.

Про це йдеться у звіті AVenture Dealbook.

Близько 46% цих інвестицій – інвестиції пізньої стадії (Series D та Growth), спрямовані на зростання та розширення вже успішних компаній.

Інвестиції ранньої стадії (Seed, Series A) становили 38,5% від загального обсягу або ж 191 млн дол. Цей показник став майже рекордним в українській історії, наблизившись до 258 млн, інвестованих у 2021 році.

Компанією-лідером з обсягу залученого капіталу стала Preply, яка також нещодавно здобула статус "єдинорога" після залучення додаткових 150 млн дол фінансування у раунді Series D.

Серед інших лідерів виділяють monobank, Fintech Farm, Holywater, Headway Inc. та Swarmer. Їхня з Preply сумарна частка становить понад 55% від усього венчурного ринку.

Також ШІ-стартапи змогли залучити у 2,8 рази більше капіталу, ніж ті, що не використовують ШІ-компонентів. Їхня частка становила 74,4%, тоді як стартапи без ШІ зайняли лише 25,6% ринку.

У 2025 році розробник monobank, Fintech-IT Group, також здобула статус "єдинорога" після інвестиції від Ukraine-Moldova American EnterpriseFund.

Венчурні інвестиції в українські оборонні технології (Miltech) зросли в понад 19 разів з 2023 року.