Ринок спецдозволів: в Держгеонадра розповіли про особливості 2025 року

Державна служба геології та надр України у 2025 році за результатами онлайн-аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами реалізувала 76 лотів загальною вартістю 1,82 млрд грн.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на дані офіційного звіту служби за минулий рік.

82 спецдозволи було надано за результатами електронних аукціонів (включно з торгами, проведеними раніше).

356 дозволів на користування надрами було надано без проведення аукціонів (електронних торгів) у тому числі через надання, продовження строку дії, внесення змін.

Вільним відчуженням прав на користування надрами скористалось 56 надрокористувачів.

Загальні надходження до держбюджету (від надання спецдозволів в 2025 році) становили 854,3 млн грн.

