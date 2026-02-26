Чеському холдингу дозволили видобувати графіт на одному з найбільших родовищ України

Компанія "Солартек Еско", яку контролює чеський холдинг Solartec, виграла аукціон і купила право на 20 років видобувати графітову руду на Майданській ділянці Буртинського родовища у Хмельницькій області.

Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

За ліцензію компанія запропонувала 31,7 млн грн, що майже утричі більше за ставку єдиного конкурента.

Ділянка розташована біля села Буртин (Шепетівський район). За даними Держгеонадр, на Майданській ділянці обліковано близько 25,5 млн тонн руди і ще понад 40 млн тонн перспективних ресурсів.

У перерахунку на сам графіт у цих обсягах — приблизно 3 млн тонн. Видобуток планується відкритим кар'єром, без вибухових робіт.

Нагадаємо:

В Україні переможцем конкурсу щодо укладення угоди про розподіл продукції корисних копалин щодо літієвої ділянки в Кіровоградській області став консорціум на чолі з ірландською компанією TechMet.