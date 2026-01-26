Угоди з переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища ще немає – Мінекономіки

Уряд поки не підписав угоду про розподіл продукції з переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра", її планують підписати протягом кількох місяців.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Наразі відбувається підготовка угоди про розподіл продукції (УРП) щодо літієвого родовища "Добра", переможцем конкурсу на розробку якого стала компанія Dobra Lithium", – говориться у повідомленні.

Це спеціальний тип договору, за яким інвестор за власні кошти проводить розвідку та інвестує у видобуток, а держава надає право користування надрами та отримує частину видобутої продукції або доходу.

Наразі угода відсутня, розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев у інтерв'ю Deutsche Welle.

"Її проект буде розроблятися та узгоджуватися між сторонами протягом одного року, відповідно до законодавства України. Але ми плануємо укласти угоду протягом кількох місяців", – наголосив Соболев.

Міністр зазначив, що угода передбачатиме отримання інвестором 70% продукції на першому – компенсаційному етапі. Цей етап триває поки інвестор не вийде на відшкодування своїх капітальних витрат.

Решта 30 відсотків ділитимуться за пропорцією: 96 відсотків – інвестору і чотири відсотки – державі.

Протягом основного етапу проекту, починаючи із четвертого або п'ятого року виробництва літієвих концентратів, очікується показник компенсаційної продукції вже не 70%, а близько 30% від вартості виробленої продукції.

Решта 70% ділитимуться таким чином: 6% – державі, а 94% – інвестору.

"Угоду буде укладено строком не більше, ніж 50 років. Мінімальним порогом для подачі заявки було зобов'язання інвестора спрямувати $12 млн на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, а ще $167 млн – на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища", – додав міністр.

"Загальний обсяг інвестицій на початкових етапах розробки літієвого родовища "Добра" може становити $700 млн, при будівництві і реалізації проекту з виробництва гідроксид літію може перевищити $1,8 млрд", – заявив Соболев.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні переможцем конкурсу щодо укладення угоди про розподіл продукції корисних копалин щодо літієвої ділянки в Кіровоградській області став консорціум на чолі з ірландською компанією TechMet.

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

У вересні представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Тоді представники U.S. International Development Finance Forporation (DFC) відвідали Кіровоградщину.