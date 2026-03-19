Компанія DP World продала частку у контейнерному терміналі в Україні

Глобальний контейнерний оператор DP World з головним офісом у місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, продав свою частку розміром 51% у контейнерному терміналі в порту Південний.

Про це пише ЦТС.

Частку викупила група TIS, яка також повернула контроль над буксирним бізнесом P&O Maritime Ukraine, повідомила компанія DP World на запит Latifundist.

"Після п'ятирічного партнерства український портовий оператор TIS Group та DP World, глобальний лідер у сфері логістики та торгівлі зі штаб-квартирою в Дубаї, підписали угоду", – йдеться у відповіді.

"DP World продав свою 51% частку в контейнерному терміналі в Південному, Україна, а також пов'язаний бізнес морських сервісів назад TIS відповідно до регіональної та глобальної стратегії DP World", – зазначили у компанії.

В компанії також зазначили, що відповідні регуляторні дозволи отримано, і угоду завершена. DP World і надалі розглядатиме можливості для бізнесу в Україні.

У компанії TIS відмовився коментувати цю угоду, говориться у публікації.

У 2020 році компанія DP World (Дубай, ОАЕ) оголосила про придбання 51% акцій Контейнерного терміналу ТІС (порт "Південний", Україна). Компанія DP World оперує 123 логістичними та транспортними підприємствами в 54 країнах.

Влітку 2018 року "дочка" глобального оператора портових послуг компанія P&O Maritime Ukraine почала надавати буксирні послуги в порту "Чорноморськ". Повідомлялося, що буксирний оператор P&O Maritime Ukraine, що обслуговує понад 50 клієнтів в 3-х найбільших портах країни.