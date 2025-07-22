Новини 22 липня: масована атака на газову інфраструктуру, великі гроші на війну

Про війну: вночі 22 липня Росія вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру.

Про гроші на війну: наступного року Україна потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону.

Про Свириденко: новий прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться по додаткове фінансування до Міжнародного валютного фонду (МВФ), оскільки планує зміцнити державні фінанси на тлі війни з Росією, якій не видно кінця.

Про мораторій: Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових та організаційних заходів для захисту бізнесу та стимулювання економічного зростання.

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