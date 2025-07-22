Шмигаль оцінив потребу у видатках на оборону у 2026 році: вдвічі більше за 2025

Наступного року Україна потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні; більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні; більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни", - зазначив міністр оборони.

Шмигаль підкреслив, що "особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі".

Міністр оборони додав, що також потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості, зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

Сума у $120 мільярдів приблизно вдвічі перевищує оборонний бюджет України на 2025 рік.

Нагадаємо:

Новий прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться по додаткове фінансування до Міжнародного валютного фонду (МВФ), оскільки планує зміцнити державні фінанси на тлі війни з Росією, якій не видно кінця.