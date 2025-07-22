Росія масовано атакувала газову інфраструктуру України: є пошкодження

Вночі 22 липня Росія вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру.

Про це повідомив очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький.

"Десятки дронів по об’єктах Група Нафтогаз. Є руйнування", - написав Корецький.

За його словами, це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку.

"Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю", - зазначив Корецький.

Наразі триває ліквідація наслідків.

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Нагадаємо:

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому, більше половини втрат відновили.

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.

З початку року і станом на 5 травня імпорт природного газу до України становив 1,12 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в 10 разів.