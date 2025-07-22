Новий прем'єр України проситиме більше грошей у МВФ – Bloomberg

Новий прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться по додаткове фінансування до Міжнародного валютного фонду (МВФ), оскільки планує зміцнити державні фінанси на тлі війни з Росією, якій не видно кінця.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Юлія Свириденко, яка минулого тижня стала другою жінкою на посаді глави уряду в історії України, - чітко окреслила фінансові труднощі країни. За її словами, світові донори поки що забезпечили лише половину з приблизно 75 мільярдів доларів, які Україні знадобляться в найближчі два роки для покриття військового бюджету.

Особливо важливо, що нинішня програма МВФ обсягом близько $16 мільярдів завершується 2027 року. Через невизначеність щодо тривалості війни, вже під час наступної перевірки програми в серпні, найімовірніше, почнуться обговорення нової програми, зазначила Свириденко.

"Якщо базовий сценарій припускає, що війна триватиме і наступного року, дуже ймовірно, що ми матимемо нову програму МВФ", - сказала вона в інтерв'ю Bloomberg News. Під час серпневого візиту обговорюватимуть економічні та військові сценарії, "щоб визначити, чи є сенс у новій програмі і якими можуть бути її параметри."

Минулотижнева зміна в уряді України була частиною стратегії, щоб поставити на ключові посади людей, лояльних до президента, які зможуть знайти спільну мову з Трампом. Свириденко очолила уряд через 11 тижнів після того, як її команда в Мінекономіки домовилася зі США про доступ до українських природних ресурсів.

Нова прем'єрка також планує найближчими днями провести дистанційну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом - вони вже активно співпрацювали під час переговорів щодо мінеральних ресурсів. Крім того, новий уряд хоче поглибити співпрацю зі США щодо закупівель озброєння - зокрема, систем ППО Patriot - та спільного виробництва дронів.

За словами Свириденка, це може включати навіть будівництво заводів у США для виробництва безпілотників.

"Наша ідея полягає в тому, що ми - дійсно сильна нація. Я вважаю Україну одним із найкращих у світі прикладів єдиного поля бою для випробувань новітніх технологій", - підкреслила вона.

Нагадаємо:

14 липня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, у якому тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль мав обійняти посаду міністра оборони.

Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку 15 липня.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 16 липня представив депутатам майбутніх членів оновленого Кабінету міністрів.