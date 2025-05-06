Новини 6 травня: Добкіних підозрюють у пособництві РФ, ратифікація угоди про надра

Про що говорили сьогодні?

Про нафту. Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафтупосилює тиск на Росію і збільшує ймовірність мирної угоди длязавершення війни в Україні.

Ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів забарель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше,ніж передбачено в державному бюджеті.

Про пособництво РФ. Слідче управління Головного управління Служби безпеки України (СБУ) підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу, санкція – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років).

Про мита Трампа. У березні торгівельний дефіцит США підскочив на 14% і досяг рекордних 140,5 млрд дол через мита Трампа.

Європейський Союз планує запровадити додаткові мита на близько 100 млрд євро на американські товари у разі, якщо поточні торговельні переговори зі США не дадуть задовільного результату.

Про угоду про надра. Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

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