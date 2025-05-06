Новости 6 мая: Добкиных подозревают в пособничестве РФ, ратификация соглашения о недрах

О чем говорили сегодня?

О нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефтьусиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения длязавершения войны в Украине.

Цена на российскую нефть в рублях опустилась ниже 4 тыс. рублей за баррель- это самый низкий показатель за последние два года и на 40% меньше,чем предусмотрено в государственном бюджете.

О пособничестве РФ. Следственное управление Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет).

О пошлинах Трампа. В марте торговый дефицит США подскочил на 14% и достиг рекордных 140,5 млрд долл из-за пошлин Трампа.

Европейский Союз планирует ввести дополнительные пошлины на около 100 млрд евро на американские товары в случае, если текущие торговые переговоры с США не дадут удовлетворительного результата.

О соглашении о недрах. Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

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