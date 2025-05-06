ЄС погрожує обкласти американські товари митом на 100 мільярдів євро – Bloomberg

Європейський Союз планує запровадити додаткові мита на близько 100 млрд євро на американські товари у разі, якщо поточні торговельні переговори зі США не дадуть задовільного результату,

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, перш, ніж затвердити остаточний список, держави-члени ЄС протягом місяцю проводитимуть консультації.

Тим часом вже цього тижня Європейська комісія як виконавчий орган ЄС, відповідальний за торгівлю має передати США документ із пропозиціями для активізації переговорів. Очікується, що серед них буде зниження тарифних і нетарифних бар’єрів та стимулювання інвестицій у США.

Переговори, які активно стартували минулого місяця, наразі не принесли суттєвого прогресу. Вочевидь, більшість американських мит залишаться чинними, пише агентство.

У вівторок ЄС заявив, що поточні розслідування адміністрації Трампа можуть збільшити обсяг європейських товарів, які підпадають під мита, до 549 млрд євро.

Новий перелік заходів стане доповненням до попередніх мит. Раніше у відповідь на 25% мито Трампа на сталь і алюміній ЄС ввів на 21 млрд євро на американські товари.

ЄС погодився відкласти ці заходи на 90 днів, після того, як США знизили так звану "рецидивну ставку" на більшість європейського експорту з 20% до 10% на період переговорів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готується послабити свої мита на авто. Послаблення стосуються стосуються іноземних запчастин для автомобілів і вантажівок, що виробляються всередині США.

Імпортні автомобілі також звільнять від окремих мит на алюміній і сталь, щоб уникнути подвійного оподаткування.

Запровадженні мита на імпорт автомобілів та запчастин охоплять понад 460 млрд дол щорічного імпорту. Повідомлялося, що з 3 травня мита поширяться на майже 150 категорій автозапчастин. Це двигуни, трансмісії, акумулятори, шини, амортизатори та гальмівні шланги тощо.

Раніше Дональд Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на вино, шампанське та інші алкогольні напої з ЄС, якщо Брюссель не скасує податок на американське віскі.