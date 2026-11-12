В Ірані заявили, що підірвали мінами два танкери в Ормузькій протоці

Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану повідомили, що два нафтові супертанкери були виведені з ладу внаслідок потужних вибухів.

Про це пише Reuters.

У КВІР зазначили, що судна нібито проігнорували попередження про заборону використання "незатвердженого маршруту" в Ормузькій протоці в середу ввечері.

Пізніше іранські державні ЗМІ повідомили, що танкери підірвалися на морських мінах та додали, як вони стверджують, відеозаписи цих інцидентів.

Раніше були випадки, коли Іран повідомляв про натрапляння танкерів на міни, але Британське агентство з морської торгівлі (UKMTO) заявляло, що танкери в протоці були уражені невідомими снарядами.

Нагадаємо:

У листопаді кількість атак на судна в Ормузькій протоці не зменшилася. У жовтні було зафіксовано 37 атак на судна – це найвищий показник за місяць від початку війни на Близькому Сході.