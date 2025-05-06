Ціни на нафту низькі – Трамп бачить "гарний момент" для миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту посилює тиск на Росію і збільшує ймовірність мирної угоди для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Зараз, коли ціни на нафту впали, ми маємо гарний момент для домовленостей. Росія хоче домовитися, Україна хоче домовитися. Якби я не був президентом — ніхто б нічого не домовлявся", — сказав Трамп.

Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $57,21 за барель — це приблизно на 27% менше, ніж на момент, коли Трамп прийшов до влади.

Рішення країн ОПЕК на вихідних збільшити видобуток нафти, попри очікуване зниження попиту через торгову війну США, також сприяло падінню цін.

Трамп неодноразово закликав ОПЕК нарощувати видобуток і знижувати ціни, стверджуючи, що це позбавить Росію доходів і сприятиме завершенню війни. Адміністрація також погрожувала новими санкціями й іншими заходами тиску, поки мирні переговори просуваються повільно.

Ці заяви Трампа прозвучали за тиждень до його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару й Об’єднаних Арабських Еміратів. Тим часом ЄС працює над пропозицією заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Хоча Трамп радіє падінню цін як способу тиску на Росію, це створює проблеми для частини американських нафтовиків. Попри обіцянки "бурити ще більше" та нарощувати видобуток у США, низькі ціни можуть зробити деякі свердловини збитковими.

Нагадаємо:

Європейська комісія має намір запропонувати заходи щодо заборони імпорту всього російського газу до кінця 2027 року.

ОПЕК+ планує ще більше прискорити збільшення видобутку нафти у липні 2025 року.