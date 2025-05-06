Торговельний дефіцит США злетів до максимуму через мита Трампа

У березні торгівельний дефіцит США підскочив на 14% і досяг рекордних 140,5 млрд дол.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міністерства торгівлі США.

Видання зазначає, що основна причина — стрімке зростання імпорту перед анонсованими тарифами адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, споживчі товари імпортували найбільше за весь період спостережень, причому значна частина припала на фармацевтичну продукцію. Також зросли постачання обладнання та автотранспорту.

Імпорт до США зріс на 4,4% і досяг нового максимуму, тоді як експорт додав лише 0,2%. Це негативно позначилось на ВВП — в першому кварталі економіка скоротилася на 0,3%, а чистий експорт зменшився на рекордні 5 процентних пунктів.

За даними Bloomberg Economics, різке зростання імпорту може бути короткостроковим, оскільки компанії поспішали завезти товари до набуття чинності мит. Про це свідчить також спад контейнерних перевезень з Китаю після 16 квітня та дані опитування Інституту управління поставками.

Березневий звіт також показав, що дефіцит торгівлі з Ірландією сягнув 29,3 млрд дол. Це пов’язано з діяльністю американських фармкомпаній, таких як Eli Lilly та Pfizer, які мають десятки заводів на території Ірландії. Натомість дефіцит з Канадою зменшився, а з Мексикою залишився майже на рекордному рівні.

З урахуванням інфляції загальний дефіцит торгівлі товарами США сягнув 150,9 млрд дол — також абсолютний максимум.

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Нагадаємо:

Через нові мита на імпорт із Китаю американський виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, оголосив про підвищення цін на свої товари в США.

Китайські компанії намагаються уникнути мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США: вони користуються схемою, яку американським службам складно контролювати.