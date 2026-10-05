Новини 5 жовтня: долар по 45

Про дефіцит потягів: Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу.

Про кордон: пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинилися внаслідок російського обстрілу.

Про Росію: нафтогазові доходи російського бюджету у вересні становили 452,4 млрд рублів і знизилися на 22% порівняно з вереснем 2025 року.

Про кібератаку: вебсайт мережі продуктових магазинів "АТБ" атакували хакери та погрожували "злити" в мережу всі дані клієнтів компанії упродовж двох годин, якщо не отримають викуп у розмірі 400 тис. дол.

Зловмисники могли отримати доступ до частини внутрішніх IT-систем компанії, де зберігалися логіни та паролі користувачів.

Рекорд долара: у вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок й становитиме 45,06 грн.

Про торгівлю: росіяни двома дронами вдарили по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

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