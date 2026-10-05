Новини 5 жовтня: долар по 45
Про дефіцит потягів: Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу.
Про кордон: пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинилися внаслідок російського обстрілу.
Про Росію: нафтогазові доходи російського бюджету у вересні становили 452,4 млрд рублів і знизилися на 22% порівняно з вереснем 2025 року.
Про кібератаку: вебсайт мережі продуктових магазинів "АТБ" атакували хакери та погрожували "злити" в мережу всі дані клієнтів компанії упродовж двох годин, якщо не отримають викуп у розмірі 400 тис. дол.
Зловмисники могли отримати доступ до частини внутрішніх IT-систем компанії, де зберігалися логіни та паролі користувачів.
Рекорд долара: у вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок й становитиме 45,06 грн.
Про торгівлю: росіяни двома дронами вдарили по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.
Ексклюзиви ЕП:
Сам собі ТРЦ. Як торгівля перебирається ближче до покупців
В Україні прискорилися структурні зміни на ринку торгової нерухомості. У чому це проявляється?