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Через атаку РФ пошкоджено пункт пропуску з боку Молдови, поранений молдованин

Семен Рубан — 5 жовтня, 12:30
Через атаку РФ пошкоджено пункт пропуску з боку Молдови, поранений молдованин
Ілюстративне фото від 21 серпня
Фото: ДПСУ

Пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово призупинилися внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Там додали, що зранку стався вибух на цьому пункті пропуску на території Молдови.

Також повідомлялося, що його спричинив снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, який рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку.

Вибуховою хвилею та уламками пошкодило автобус, який знаходився біля шлагбаума, а також інфраструктуру пункту пропуску. Легких поранень зазнав співробітник Прикордонної поліції Молдови.

Також повідомлялося, що

Найближчий пропускний пункт на кордоні з Молдовою, який працює – "Старокозаче – Тудора".

Нагадаємо:

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту готує угоду, яка дозволила б створити умови для роботи українських прикордонних та митних служб на території Польщі.

ДПСУ Молдова війна Наслідки обстрілів в Україні

Молдова

Через атаку РФ пошкоджено пункт пропуску з боку Молдови, поранений молдованин
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