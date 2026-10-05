Удари РФ майже вичерпали резерв потягів: Україна шукає заміну в Європі

Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу.

Про це пише Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького.

За його словами, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська.

Виконавчий директор ТІС Микита Грубов розповів, що лише в районі їхнього термінала в порту Південний втрачено три локомотиви. За його словами, дефіцит уже став слабким місцем портової логістики.

Через це, зазначає FT, навіть відновлення роботи чорноморських портів залишає відкритим питання доставки вантажів до причалів. Морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, а й від спроможності залізниці довезти продукцію.

FT повідомляє, що останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно та залізну руду, ключові українські експортні вантажі.

Нагадаємо:

15 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів допомогти Україні з локомотивами, сумісними з колією 1520 мм, та фінансуванням закупівлі нових.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення російські атаки пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, більше половини — у 2026 році.