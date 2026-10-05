Курс долара НБУ перетнув 45 гривень вперше в історії

У вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок й становитиме 45,06 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро впаде на 5 копійок та становитиме 50,48 грн.

Офіційні курси на вівторок 6 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 45,06 грн (44,99 грн станом на 5 жовтня);

1 євро – 50,48 грн (50,53 грн станом на 5 жовтня).

Нагадаємо:

Курс долара у банках вищий, ніж курс НБУ – він вперше перетнув 45 грн у червні. Потім він знову перетнув цю позначку 23 липня.