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Курс долара НБУ перетнув 45 гривень вперше в історії

Семен Рубан — 5 жовтня, 16:05
Курс долара НБУ перетнув 45 гривень вперше в історії
НБУ вперше встановив курс долара понад 45 грн
Getty Images

У вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок й становитиме 45,06 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро впаде на 5 копійок та становитиме 50,48 грн.

Офіційні курси на вівторок 6 жовтня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 45,06 грн (44,99 грн станом на 5 жовтня);
  • 1 євро – 50,48 грн (50,53 грн станом на 5 жовтня).

Нагадаємо:

Курс долара у банках вищий, ніж курс НБУ – він вперше перетнув 45 грн у червні. Потім він знову перетнув цю позначку 23 липня.

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