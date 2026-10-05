Курс долара НБУ перетнув 45 гривень вперше в історії
НБУ вперше встановив курс долара понад 45 грн
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У вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок й становитиме 45,06 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро впаде на 5 копійок та становитиме 50,48 грн.
Офіційні курси на вівторок 6 жовтня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,06 грн (44,99 грн станом на 5 жовтня);
- 1 євро – 50,48 грн (50,53 грн станом на 5 жовтня).
Нагадаємо:
Курс долара у банках вищий, ніж курс НБУ – він вперше перетнув 45 грн у червні. Потім він знову перетнув цю позначку 23 липня.