Нафтогазові доходи РФ впали на 22% попри зростання цін на нафту

Доходи РФ від нафти та газу впали на 22% у річному вимірі

Нафтогазові доходи російського бюджету у вересні становили 452,4 млрд рублів і знизилися на 22% порівняно з вереснем 2025 року.

Про це пише російське медіа The Bell із посиланням на дані Міністерства фінансів Росії.

У порівнянні з серпнем 424 млрд рублів доходи зросли незначно – на 7%. Водночас у серпні нафтогазові доходи впали на 16% рік до року.

Більшу частину доходів "з'їдають" витрати бюджету на компенсації нафтопереробникам через різницю між внутрішньоросійськими та світовими цінами на пальне. У вересні їх збільшили з 197,3 млрд до 305,5 млрд рублів.

Ці виплати й "з'їли" всю надбавку податку на видобуток корисних копалин, який зібрав 807 млрд рублів у вересні в порівнянні з 702,7 млрд рублів в серпні.

Усього з початку року до російської казни надійшло 5,47 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 17,2% менше, ніж у січні-вересні 2025 року.

Вересневий показник майже збігся з очікуваннями Мінфіну РФ – недобір з урахуванням додаткових нафтогазових доходів становив 10 млрд рублів.

У жовтні Мінфін Росії планує 289,5 млрд рублів додаткових нафтогазових доходів.

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Нагадаємо:

Найбагатші росіяни через "добровільні" внески профінансували понад 1% державних видатків Росії у 2026 році. У серпні стало відомо, що станом на середину місяця такі надходження до бюджету РФ становили 383,69 млрд рублів, тоді як до березневої зустрічі Путіна з бізнесом – 15,6 млрд.