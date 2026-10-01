НБУ хоче спростити порядок ліцензування деяких валютних операцій

НБУ пропонує спростити порядок отримання небанківськими фінансовими установами ліцензій на окремі валютні операції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Регулятор пропонує до обговорення проєкт змін до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року.

НБУ пропонує спростити порядок отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензії на здійснення валютної операції з надання у кредит коштів у національній валюті нерезидентам – фізичним особам.

Зокрема, пропонується передбачити можливість отримання такої ліцензії одночасно з отриманням або розширенням обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії чи ломбарду, яка включає право на надання коштів та банківських металів у кредит.

У такому разі регулятор розглядатиме документи для отримання відповідних ліцензій у межах одного адміністративного провадження.

"Крім того, для отримання ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій не потрібно буде подавати окремі документи, визначені загальним порядком ліцензування валютних операцій", – пояснили у НБУ.

Проєктом також передбачено перехідні положення.

Зокрема, фінансові компанії, ліцензія яких уже включає право на надання коштів та банківських металів у кредит, а також ломбарди зможуть протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою звернутися за отриманням відповідної ліцензії у спрощеному порядку.

Запропоновані зміни спрямовані на вдосконалення порядку ліцензування валютних операцій небанківських фінансових установ та реалізацію НБУ функції нагляду за дотриманням ними вимог валютного законодавства України.

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