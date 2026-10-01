Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

НБУ хоче спростити порядок ліцензування деяких валютних операцій

Андрій Муравський — 1 жовтня, 15:05
НБУ хоче спростити порядок ліцензування деяких валютних операцій
НБУ

НБУ пропонує спростити порядок отримання небанківськими фінансовими установами ліцензій на окремі валютні операції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Регулятор пропонує до обговорення проєкт змін до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року.

НБУ пропонує спростити порядок отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензії на здійснення валютної операції з надання у кредит коштів у національній валюті нерезидентам – фізичним особам.

Зокрема, пропонується передбачити можливість отримання такої ліцензії одночасно з отриманням або розширенням обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії чи ломбарду, яка включає право на надання коштів та банківських металів у кредит.

У такому разі регулятор розглядатиме документи для отримання відповідних ліцензій у межах одного адміністративного провадження.

"Крім того, для отримання ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій не потрібно буде подавати окремі документи, визначені загальним порядком ліцензування валютних операцій", – пояснили у НБУ.

Проєктом також передбачено перехідні положення.

Зокрема, фінансові компанії, ліцензія яких уже включає право на надання коштів та банківських металів у кредит, а також ломбарди зможуть протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою звернутися за отриманням відповідної ліцензії у спрощеному порядку.

Запропоновані зміни спрямовані на вдосконалення порядку ліцензування валютних операцій небанківських фінансових установ та реалізацію НБУ функції нагляду за дотриманням ними вимог валютного законодавства України.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України збільшив ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів та дозволив експортерам сплачувати штрафи, пені, бонуси, відшкодування витрат та збитків на користь контрагентів-нерезидентів за договорами з експорту товарів.

Національний банк України впроваджує великий пакет пом'якшення валютних обмежень: зміни, які почнуть діяти з 11 серпня, мають передусім підтримати фізичних осіб.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.

НБУ фінанси

фінанси

НБУ хоче спростити порядок ліцензування деяких валютних операцій
Платіж нерезиденту: чому 100 000 доларів можуть коштувати бізнесу набагато більше
Стало відомо, коли місія МВФ наступного разу приїде в Київ для перегляду програми

Останні новини