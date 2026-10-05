Сайт АТБ атакували хакери: у компанії заперечили витік даних

Вебсайт мережі продуктових магазинів "АТБ" атакували хакери та погрожували "злити" в мережу всі дані клієнтів компанії упродовж двох годин, якщо не отримають викуп у розмірі 400 тис. дол.

Який вигляд мав сайт АТБ під час хакерської атаки

Подібна інформація почала ширитися в мережі близько 15:10. Наразі роботу сайту вже відновили.

"Ми не кажемо про злам сайту, але підтверджуємо спробу хакерської атаки" – відповіли у пресслужбі АТБ на запит ЕП.

Там також зазначили, що на атакованих ресурсах не зберігалося персональних даних користувачів, тому про "злив" даних мови не йде.

У пресслужбі кажуть, що сервіси мережі відновлять роботу в штатному режимі незабаром.

Відповідальність за атаку взяла кіберзлочинна група DataSuckers, яка раніше атакувала турагенцію Tez Tour та російську "Додо Пиццу".

У своєму телеграм-каналі зловмисники публікували скриншот з нібито доказом того, що вони дійсно володіють даними користувачів АТБ.

"Вони заявляють, що бази (даних - ЕП) у нас немає.. Ну тоді чекайте на семпл, виходить", - написали зловмисники після відновлення роботи сайту АТБ та публікацій заяв пресслужби.

Нагадаємо:

1 жовтня на системи "Нової пошти" відбулася DDoS-атака: можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії.



