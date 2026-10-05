Росія атакувала судно у нейтральних водах — є загиблий і поранені

Росіяни двома дронами вдарили по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За даними сайту News.ro, який посилається на румунські морські служби, ідеться про судно Royad Mammadov, яке прямувало з українського порту Ізмаїл до Італії із вантажем зерна. Судно затонуло.

"Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії", – написав Зеленський у Facebook.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з'ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений", – розповів він.

Атака відбулася за межами територіальних вод Румунії, за даними румунської берегової охорони, судно перебувало приблизно за 9 морських миль від морської платформи Pescăruș.

Після удару дрона на борту Royad Mammadov виникла пожежа, судно затонуло.

Для проведення пошуково-рятувальної операції Румунське агентство з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) направило до району інциденту три судна. До операції також долучилася берегова охорона.

"Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства", – зазначив Зеленський.

"Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", – додав він.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Україна ризикує недоотримати щонайменше 8 млрд доларів експортної виручки з червня 2026-го до червня 2027 року, якщо чорноморські порти залишатимуться закритими.

Раніше Російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів: капітан загинув, ще троє членів екіпажу дістали поранення.