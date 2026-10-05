Хакери могли отримати частину даних користувачів АТБ

Злам ІТ-інфраструктури мережі-АТБ відбувся через Git: зловмисники могли отримати доступ до частини внутрішніх IT-систем компанії, де зберігалися логіни та паролі користувачів.

Про це ЕП розповів засновник і генеральний директор компанії AmonSul Сергій Харюк.

За його даними, які базуються на інформації з власних джерел, за атакою, ймовірно, стоять російські хакери.

"Вони отримали доступ до частини внутрішніх систем компанії, де могли зберігатися паролі та логіни користувачів. Це може свідчити про те, що частина інформації клієнтів АТБ могла бути втрачена або злита"– сказав Харюк.

Водночас він стверджує, що обсяг викрадених даних значно менший за той, про який заявляють зловмисники та пишуть окремі медіа.

"Він набагато менший за своїм обсягом і кількістю, але все ж таки він є", – додав Харюк.

Наразі компанія активно працює над відновленням своєї IT-інфраструктури.

Чи були пошкоджені системи, які забезпечують логістику та безпосередню роботу супермаркетів, наразі невідомо. Водночас точно відомо, що не працює сайт АТБ.

На думку генерального директора AmonSul, у АТБ скоріш за все не заплатили зловмисникам заявлені 400 тисяч дол. А перебіг відновлення систем свідчить радше про те, що компанії вдалося самостійно відновлювати інфраструктуру.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що вебсайт мережі продуктових магазинів "АТБ" атакували хакери та погрожували "злити" в мережу всі дані клієнтів компанії упродовж двох годин, якщо не отримають викуп у розмірі 400 тис. дол.