Новини 5 листопада: зміни до держбюджету-2026, черговий неплатоспроможний банк, збитки УЗ

Про що говорили?

Про держбюджет-2026: Уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді, у якому пріоритетними є безпека, оборона і соціальна стійкість. Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн. Видатки теж зростуть — на 33,6 млрд грн.

Про відключення: 6 листопада в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про виплати: Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №13532, яким підвищать виплати сім'ям з дітьми.

Про "РВС Банк": Нацбанк відніс АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних: вже обрано тимчасову адміністрацію для виведення його з ринку фінпослуг.

Про "Укрзалізницю: Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко попередив про критичну нестачу коштів на покриття збитків УЗ від пасажирських перевезень і закликав державу до негайних дій.

Через збитки "Укрзалізниця" планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ.

Росіяни хочуть залишити українців без тепла. Чи реально це і що робити?

Ця зима може виявитися найважчою за всю історію незалежної України. Які ризики стоять перед державою і до чого готуватися людям?