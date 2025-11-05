Рада підтримала збільшення виплат за народження дитини з 2026 року

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №13532, яким підвищать виплати сім'ям з дітьми.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та член бюджетного комітету Олексій Гончаренко.

Дитячі виплати з 2026 року становитимуть:

50 тис. грн - одноразова допомога при народженні;

7 тис. грн - допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб;

"Пакунок малюка" – одноразова натуральна допомога при народженні або грошова компенсація на вибір батьків;

7 тис. грн – допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Для дитини з інвалідністю - 10,5 тис. грн на місяць.

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково – 7 тис. грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

8 тис. грн – "єЯсла" – допомога для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері або іншого законного представника, який фактично здійснював догляд за дитиною до 1 року.

Для дітей з інвалідністю розмір допомоги становитиме 12 тис. грн/міс.

8 тис. грн – "єСадок" грошова виплата по догляду за дитиною за рахунок коштів місцевого бюджету. Це стосується дітей від 4 до 6 років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року;

5 тис. грн – " пакунок школяра " – одноразова грошова допомога учням перших класів.

Детальніше про те, хто та які виплати зможе отримати, читайте у роз'ясненні ЕП: "Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч: хто зможе отримати".

Читайте також: Допомога малозабезпеченим сім'ям: що і скільки можна отримати від держави

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" 22 вересня запрацювала нова послуга – оформлення базової соціальної допомоги.