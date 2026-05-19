Облігації забезпечили держбюджету ще 2,3 мільярда гривень

До держбюджету залучено 2,3 млрд грн під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних (с/з 15,14%) забезпечили надходження 332 млн гривень.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 1,983 млн гривень.

Відомство зазначає, що із початку року держава вже залучила понад 147,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 2,2 трлн гривень.

"Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави", – говориться у повідомленні.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1000 грн, 1000 доларів США або 1000 євро.

Нагадаємо:

Під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 12 травня до бюджету було залучено 641 мільйон гривень, а з початку року держава залучила вже понад 145,6 мільярда гривень.

Минулого року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. Внутрішній ринок ОВДП – друге за обсягом джерело фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.