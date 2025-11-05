Уряд підготував проєкт бюджету-2026 до другого читання у Раді: що змінилося

Уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді, у якому пріоритетними є безпека, оборона і соціальна стійкість.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили Оборони. Водночас важливим є забезпечення гідної оплати праці у соціальній сфері, тому заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам", - зазначила вона.

Що змінилось?

Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн. Зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%. Видатки теж зростуть — на 33,6 млрд грн. Зокрема з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд. 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

Голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа розширено вказала на основні зміни порівняно з редакцією І читання:

- збільшити доходи загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків (+30 млрд грн до доходів бюджету),

- половину "банківського податку", який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (4,3 млрд грн), спрямувати на закупівлю пасажирських вагонів для УЗ. Крім цього, ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" поверне в бюджет 1,4 млрд грн, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 млрд грн),

- зафіксовано в тексті законопроекту, що мінімум 1 млрд грн має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель,

- дивіденди "Укрфінжитла" (1,27 млрд грн) спрямувати на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року),

- Уряд доручив собі розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

Найбільші зміни у видатковій частині держбюджету:

• +18,9 млрд грн на резервний фонд (гроші можуть бути спрямовані на підтримку УЗ),

• +6,6 млрд грн на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти,

• -8,24 млрд грн – зменшення видатків на Державну прикордонну службу (перерозподілили на користь Нацгвардії та Нацполіції),

• +5,85 млрд грн для Національної гвардії,

• +2,29 млрд грн для Національної поліції,

• +1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків,

• +1 млрд грн – укриття в садочках,

• +528 млн грн – публічні інвестиційні проекти в сфері охорони здоров'я (попередньо – на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні, але це має ще затвердити Стратегічна інвестиційна рада, тому в бюджеті це не зазначено). Загалом всі медичні ПІПи – передаються під МОЗ,

• +500 млн грн на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій,

• + 500 млн грн місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та ВПО.

За інформацією першого заступника керівника комітету Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.

"Правку депутатів про хоч часткове підвищення зарплат військовим уряд повністю проігнорував. Дірку на 300 млрд грн на фінансування армії теж залишив. Грошей на реформу БЕБ теж не заклав", – написав нардеп у Telegram.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2026 рік з загальним рекордним обсягом видатків - 4,751 трлн грн. Отже, дефіцит бюджету 2026 року мав становити 18,4% від ВВП – 2,429 трлн грн.