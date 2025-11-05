Графіки відключень світла у четвер діятимуть майже весь день по всій Україні

6 листопада в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", - зазначили в компанії.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

5 листопада заходи обмеження споживання електроенергії застосовувались в окремих регіонах України.