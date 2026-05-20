За квартал портові збори та інші платежі принесли бюджету понад мільярд гривень

За перший квартал 2026 року Адміністрація морських портів України перерахувала 1,115 мільярда гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Попри постійні обстріли та атаки на портову інфраструктуру, морська галузь продовжує працювати та забезпечувати надходження до бюджетів усіх рівнів", – говориться у повідомленні.

У січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 млн тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року.

Голова ДП "АМПУ" Микола Кравчук наголосив, що стабільна робота портів сьогодні — це не лише про логістику та експорт, а й про підтримку економіки країни в умовах війни.

Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8,2 млн тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.