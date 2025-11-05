В Україні черговий банк визнали неплатоспроможним

Нацбанк відніс АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних: вже обрано тимчасову адміністрацію для виведення його з ринку фінпослуг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на жовтень 2025 року, тому подія не впливає на стабільність банківського сектору.

Регулятор пояснив, що банк не виконав вимогу НБУ - і не подав доопрацьований з урахуванням зауважень план фінансового оздоровлення у визначений термін.

Крім того, фінустанова продовжувала ризикову діяльність, не вжила дієвих заходів для поліпшення фінансового стану та не привела свою роботу у відповідність до законодавства і нормативів НБУ після віднесення до категорії проблемних.

Так, кожен вкладник отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу разом із нарахованими відсотками станом на кінець дня, що передує початку процедури виведення банку з ринку. Орієнтовна сума гарантованих виплат станом на 21 жовтня 2025 року - 456 млн грн.

Згодом ФГВФО розпочав виведення "РВС банк" з ринку: запровадив тимчасову адміністрацію строком на один місяць - з 05 листопада до 04 грудня 2025 року включно.

