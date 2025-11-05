Грошей УЗ на пасажирські перевезення немає, можемо втратити компанію – Лещенко

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко попередив про критичну нестачу коштів на покриття збитків УЗ від пасажирських перевезень і закликав державу до негайних дій.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді.

"Рятуйте залізницю - вона всім нам ще знадобиться. Внутрішні резерви для компенсації збитків від пасажирських перевезень вичерпані: або всі разом почнемо діяти, або втратимо компанію", - заявив він.

За словами Лещенка, роками збитки пасажирських перевезень покривалися коштом вантажних. Але після початку повномасштабного вторгнення ця система зламалася.

За 2021-2025 роки обсяг вантажних перевезень скоротився на 49% і швидкого відновлення не прогнозується. Цього року, зокрема, зупинилася остання шахта Донеччини, а гірничо-збагачувальні комбінати зупиняються через війну.

Так, чистий збиток УЗ за 9 місяців становив 7,1 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році - 18 млрд грн.

Щоб стабілізувати ситуацію, він пропонує пакет кроків: внутрішня оптимізація, зокрема продаж металобрухту - очікувано до 10 млрд грн. Компенсація з держбюджету збитків пасажирських перевезень - 16 млрд грн.

Крім того, він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" цього року для стабілізації фінансового стану уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду, на наступний рік у бюджеті передбачено близько 16 млрд грн.