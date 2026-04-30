Новини 30 квітня: погіршення інфляційного прогнозу, АМКУ розповів про ринок пального

Про що говорили сьогодні?

Про інфляцію: В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати.

Про облікову ставку: Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Про ціни на пальне: Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив, що АМКУ поки що не бачить монопольних дій на ринку пального.

Про ціни нафту: В ніч проти 30 квітня ціни на нафту Brent із доставкою в червні сягнули 126 дол. за барель – найвищого рівня з 2022 року та з початку війни в Ірані.

Про Іран: Іран заявив, що відповість "тривалими і болючими ударами" по американських позиціях, якщо Вашингтон відновить атаки, а також знову наголосив на своєму контролі над Ормузькою протокою, ускладнивши плани США створити коаліцію для відкриття цього водного шляху.

Війна проти Ірану, яку 28 лютого почали США та Ізраїль, уже впливає на глобальні ринки: ростуть ціни на нафту і добрива, Росія отримує додаткові доходи, виник дефіцит фісташок для дубайського шоколаду та авіапального.

