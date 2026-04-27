Європейські компанії прогнозують підвищення цін

Компанії у єврозоні очікують значного зростання цін на продаж та витрат через війну в Ірані, що додає занепокоєння Європейського центрального банку щодо інфляції.

Про це пише Bloomberg.

Фірми очікують збільшення цін товарів на 3,5% протягом наступних 12 місяців, згідно з останнім опитуванням ЄЦБ щодо доступу до фінансування підприємств (SAFE). Попередній показник – 2,9%, тож зростання ЄЦБ називає значним.

Прогнозовані витрати на сировину зросли з 3,6% до 5,8%. ЄЦБ повідомив, що щоденні відповіді, зібрані до і після 28 лютого, коли почався конфлікт на Сході, показали, що компанії повідомили про вищі очікування витрат і зростання цін. Водночас, інфляційні очікування також зросли — з 2,6% до 3%.

Опитування, проведене з 19 лютого по 1 квітня, відбулося за кілька днів до засідання ЄЦБ щодо встановлення процентних ставок і було підкреслено посадовими особами як ключовий фактор для оцінки потенційних наслідків бойових дій на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Супутнє зростання витрат на енергію вже підвищує інфляцію та тисне на економічні настрої в Європі, хоча середньострокові наслідки все ще незрозумілі, говориться у повідомленні.

Хоча ціни компаній та очікування інфляції значно зросли, очікування щодо заробітної плати трохи знизилися, до 2,8% (було 3,1% станом на четвертий квартал 2025 року).

Згідно з даними ЄЦБ, компанії повідомили про збільшення ставок за банківськими кредитами та іншими витратами на фінансування (збори, стабільні потреба в кредитах) і незначне зниження доступності.

Індекс, який відображає різницю між потребою в банківських кредитах і їх доступністю знизився з 3% у попередньому кварталі до 2%.

Нагадаємо:

Європейська комісія закликала уряди країн Євросоюзу бути готовими до тривалих перебоїв на енергетичних ринках внаслідок війни в Ірані.

Конфлікт на Близькому Сході порушив постачання критично важливої сировини і підштовхнув угору ціни на друковані плати, які використовуються майже в усіх електронних пристроях — від смартфонів і комп'ютерів до серверів для штучного інтелекту.