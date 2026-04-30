Нафта підскочила до максимуму з 2022 року: які причини

Ціни на нафту зросли до найвищого рівня з початку війни в Ірані: причини

В ніч проти 30 квітня ціни на нафту Brent із доставкою в червні сягнули 126 дол. за барель – найвищого рівня з 2022 року та з початку війни в Ірані.

Про це свідчать дані ICE.

Спотова ціна на WTI сягнула 112 дол. за барель. З доставкою у червні – 108 дол. за барель.

Зростання ціни відбувається внаслідок побоювання ескалації на Близькому Сході.

Раніше в Axios повідомляли, що США розробили серію коротких і потужних ударів по Ірану, щоб змусити країну погодитися на умови США.

Інший план передбачає встановлення контролю над частиною Ормузької протоки з метою відновлення судноплавства; за даними агентства, це може вимагати залучення наземних військ.

Третій варіант – операція сил спеціального призначення з метою захоплення запасів іранського високозбагаченого урану.

Військові проведуть брифінг по цих планах для президента США Дональда Трампа ближче до вечора четверга.

Нагадаємо:

Раніше Трамп доручив своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану на тлі вимог до Тегерану піти на поступки в ядерному питанні.

У Пентагоні повідомили, що війна США проти Ірану вже коштувала 25 млрд дол., що стало першою офіційною оцінкою військової вартості цього конфлікту.