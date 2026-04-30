НБУ не змінив облікової ставки

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило на засіданні 30 квітня.

Як розповів голова НБУ Андрій Пишний, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску.

Зазначається, що належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

"Сьогоднішнє рішення про утримання облікової ставки на незмінному рівні підтримає ці позитивні тенденції, зокрема сприятиме збереженню стійкості валютного ринку й контрольованості інфляційних процесів на тлі значної геополітичної невизначеності", - розповів Пишний.

Ураховуючи необхідність утримання інфляційних процесів під контролем та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення, НБУ переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки – наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року.

Облікова ставка НБУ впливає на рівень ставок в економіці: чим вищою вона є, тим вищими стають ставки за кредитами та депозитами. Зокрема, від облікової ставки залежить розмір ставки за депозитними сертифікатами (у які можуть вкладатися банки) та кредитами рефінансування. Підвищуючи облікову ставку, НБУ заохочує економічних агентів більше відкладати коштів та менше їх витрачати, зокрема брати кредити. Це сповільнює темпи обертання грошової маси та призводить до зниження цін.

Національний банк України у березні ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.