Нацбанк погіршив прогноз щодо інфляції та ВВП

В Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9%, а базова – до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз НБУ.

За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало.

Як стверджують в НБУ, інфляція повернеться до зниження в наступному році та досягне цілі 5% у 2028 році.

Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося.

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.