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Новини 30 грудня: дорожчання транспортування газу, гроші від активів РФ, нотаріальні реєстри

Олексій Артемчук — 30 грудня, 21:00

Про нотаріальні реєстри: Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.

Про тарифи на транспортування газу: З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази.

Про заморожені активи РФ: США нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про дружину Шепелева: Шевченківський районний суд Києва визнав Галину Шепелеву винною у пособництві у заволодінні 11-поверхового будинку у центрі Києва шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Про очільника податкової: Ексголова Київської облдержадміністрації Руслан Кравченко може стати в. о. директора Державної податкової служби.

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Новини 30 грудня: дорожчання транспортування газу, гроші від активів РФ, нотаріальні реєстри
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