США нададуть Україні $15 мільярдів від російських заморожених активів

США нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк.

"Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.