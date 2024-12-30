США нададуть Україні $15 мільярдів від російських заморожених активів
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США нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк.
"Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо:
Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.
Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.