Настрої українського бізнесу впали до найнижчого рівня за два роки

У жовтні сезонно скоригований індекс очікувань ділової активності впав до 45,8 — найнижчого рівня з літа 2024 року, коли бізнес потерпав від тривалих відключень світла.

Про це свідчать дані Центру економічної стратегії.

На настрої бізнесу вплинуло посилення російських обстрілів енергетики, підприємств, складів та логістики та повернення відключень електроенергії та подорожчання пального.

Крім того, настрої погіршує обмеження експорту через блокування портів та нестача кваліфікованих працівників.

Значення нижче 50 означає, що негативні очікування переважають позитивні і є сигналом про погіршення ділової активності.

"З середини серпня Росія посилила повітряні атаки на Київ у денний час — період найбільшої ділової активності", – говориться у повідомленні.

У жовтні повітряні тривоги в Києві тривали 58 годин у денний час — третій найвищий показник від початку війни. Загалом протягом місяця столиця перебувала під повітряною тривогою 195 годин — на 20% менше м/м, але майже вчетверо більше за середньомісячний показник січня-серпня 2026 року.

"Денні тривоги мають найбільший вплив на економічну активність, оскільки змушують частину бізнесів призупиняти роботу", – зазначили у Центрі економічної стратегії.

За оцінкою міністра економіки України, кожна година простою підприємств через повітряну тривогу коштує економіці близько $45 млн.

"Більшість економіки залишається під ризиком подальших втрат. За нашою оцінкою, 8 західних областей, де рідко оголошують загрозу балістики, забезпечують лише 22% ВВП", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Найбільшим ризиком для безперервності діяльності бізнесу цієї зими залишається надійність електропостачання, тому резервне енергозабезпечення – пріоритетний напрям для компаній.

На тлі ударів по мостам у Києві, торгові мережі готують рішення для співробітників на випадок погіршення логістики між берегами Дніпра в столиці, серед яких ротації співробітників між магазинами, спільний доїзд на роботу та гібридний формат для офісних працівників.

Українські компанії від централізованої логістики переходять до децентралізованої моделі, віддаючи перевагу складам до 2000 квадратних метрів, але найближчі місяці буде дефіцит складських площ.

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у вересні 2026 року вкотре перевищила попередні рекорди та сягнула 30,8%.

Раніше повідомлялося, що тривалі повітряні тривоги змінюють правила роботи продуктових мереж під час тривог, при цьому на поведінку покупців і вибір супермаркету впливають їх частота та тривалість, формат і розташування магазину та інші фактори.