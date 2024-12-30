Ексголова Київської ОДА очолить податкову – нардеп

Ексголова Київської облдержадміністрації Руслан Кравченко може стати в. о. директора Державної податкової служби.

Так вважає народний депутат Ярослав Железняк з "Голосу".

"Руслан Кравченко, вже ексголова Київської області, піде на в. о. голови податкової. У нього біографія все ж таки більше робота в прокуратурі.

Але тут головне інше: будете вітати голову ОП з Новим роком, обов'язково вкажіть у привітанні, що він гарно завершує рік, черговим посиленням позицій", - повідомив депутат.

Нардеп також нагадав, що після реформування БЕБ і Держмитслужби наступна на перезавантаження - ДПС.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА.

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської ОДА 10 квітня 2023 року

У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

З 2021 до 2023 року обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Раніше також працював в органах прокуратури. Зокрема, з 2020 по 2021 рік працював на посаді начальника управління у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. А з 2019 по 2020 рік був заступником військового прокурора Центрального регіону України.

У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. У 2012 році закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції".