В Україні прокачування газу подорожчає в чотири рази

З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази.

Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу, повідомляє LIGA.net.

"У 2024 році 85% доходу – це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% – це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень" – сказав на засіданні Дмитро Липпа, гендиректор Оператора ГТС України.

Він запевнив, що Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.

Це стане додатковим тягарем для промислових підприємств, попередили представники бізнесу, які взяли участь у засіданні.

"Для нашої галузі це збільшення щорічних витрат на 300 млн грн. У поточних умовах, на фоні підвищення тарифів на електроенергію, ми просто не в змозі витримувати таке значне додаткове навантаження", – попередив голова Федерації металургів Сергій Біленький.

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