Дружину екснардепа Шепелева засудили до 7 років тюрми

Шевченківський районний суд Києва визнав Галину Шепелеву винною у пособництві у заволодінні 11-поверхового будинку у центрі Києва шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 18 грудня.

У 2009 році після націоналізації "Родовід Банку" народний депутат від Блоку Юлія Тимошенко Олександр Шепелев, за версією слідства, став неформальним "смотрящим" за банком і організував передачу йому в оренду будинок в Рильському провулку,4. Власницею новозбудованого об’єкта була дружина Шепелева.

З вересня 2009 по березень 2010 "Родовід Банк" під виглядом оренди офісу заплатив дружині Шепелева 18,5 млн грн. Хоча насправді банк у цей будинок не переїхав і приміщеннями не користувався.

Замість "Родовід Банку" у будівлі на Рильського у 2010-2011 рр. влаштував собі офіс народний депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко.

Йдеться про 11-поверховий будинок в історичному центрі Києва біля Софіївської площі. Загальна площа будинку 6124 кв.м. На будинок неодноразово накладався арешт у різних кримінальних провадженнях. У 2017-му його переоформили на офшорну компанію і Галина Шепелева стверджувала про рейдерське захоплення її майна

У матеріалах справи є копія акту від 1 вересня 2024 року, відповідно до якого будинок на Рильському провулку, 4 оцінено в 47 мільйонів гривень.

У судовому засіданні Галина Шепелева не визнала себе винною. Повідомила, що в червні 2009 року вона з сімʼєю перебувала в Криму, а чоловік у Києві та займався депутатською діяльністю, тому можливості для обговорення будь-яких питань у них не було. Шепелева підтвердила, що здала будинок в оренду "Родовід банку", але сказала, що в процедуру не вникала, до предʼявлення їй підозри. Усі документи щодо оренди готувала помічниця її чоловіка та привозила для підпису їй додому.

Адвокати надали довідку з поліграфу, що Галина Шепелева з імовірністю 98,8 % не причетна до злочину і довіреністю уповноважила свого чоловіка діяти від її імені, не знала, коли і за що гроші надходять на її банківські рахунки.

Але суд відмовився враховувати результати поліграфа як доказ, оскільки це тестування судом не призначалося. Крім того, як видно з документів, експерт, який проводив дослідження, не попереджався про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і т.п.

Суд вирішив, що вина Шепелевої є доведена.

Галину Шепелеву засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під варту її поки що не брали.

Щодо заподіяних збитків, то ще в 2020 році суд у цивільній справі ухвалив стягнути з Шепелевої 18,5 мільйонів гривень на користь "Родовід банку". Це судове рішення набуло законної сили.

Колишній нардеп Олександр Шепелев перебував у міжнародному розшуку як підозрюваний у низці злочинів, в тому числі щодо заволодіння коштами "Родовід банку" і організації замаху на вбивство колишнього власника цього банку Сергія Дядечка.

У 2013-му його затримали в Угорщині і екстрадували в Україну. Проте влітку 2014-му Шепелеву вдалося втекти з лікарні, де його цілодобово охороняли працівники Київського слідчого ізолятора. Він підкупив одного з конвоїрів, щоб він вивів його з лікарні.

У лютому 2018-го Шепелева знову затримали в Київській області і з того часу він утримується під вартою.

У 2020 році Деснянський суд Києва засудив Шепелева до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за надання неправомірної вигоди конвоїру та втечу з-під варти.

У 2022 році Оболонський райсуд Києва визнав Олександра Шепелева винним в організації вбивства власника «АвтоКразБанку» Сергія Кириченка у 2003 році і призначив йому 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

У Святошинському, Дарницькому, Києво-Святошинському і Шевченківському судах розглядаються також інші справи Шепелева щодо розтрати коштів "Родовід Банку", організації двох замахів на вбивство банкіра Сергія Дядечка, замовлення вбивства у 2006 році полковника УБОЗ Романа Єрохіна.

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