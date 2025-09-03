Новини 3 вересня: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Про що говорили сьогодні?
Про МВФ. У Києві розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду для консультацій з Україною з питань бюджету.
Про криптовалюту. Верховна Рада підтримала законопроєкт №10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні.
Про бронювання. З третього вересня на порталі "Дія" критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.
Про "Нацкешбек". Українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн у межах програми "Національний кешбек". Це найбільша сума за місяць від старту програми.
Про інвестфонд відбудови. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про проведення першого засідання керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Про вартість електрики. Відповідно до прогнозу Міністерства економіки на 2026-2028 роки ціни на електроенергію для побутових споживачів (з грудня по грудень відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).
Ексклюзив ЕП.
Аграрії фіксують падіння врожайності зерна. Випадковість чи тренд?
Держстат повідомив, що у 2025 році врожайність зернових культур в Україні значно знизилася порівняно з 2024 роком. Експерти пояснюють, що обсяги виробництва збіжжя скорочуються насамперед через пізніший початок жнив і погану погоду.