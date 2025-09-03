Держава у липні витратила на "Національний кешбек" рекордну суму

Українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн у межах програми "Національний кешбек". Це найбільша сума за місяць від старту програми.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За ці покупки держава виплатила 507 млн грн кешбеку 3,6 мільйона учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку "Дія".

"У липні українці придбали товарів, зареєстрованих у програмі, на рекордні 5,07 мільярда гривень. Це понад 66% від загальної суми, яку вони витратили у вересні-грудні минулого року", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Нагадаємо:

Програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року.

З моменту запуску програми держава підтримала продаж українських товарів на суму близько 40 млрд грн, з яких 32,4 млрд грн — від початку 2025 року. Відповідно, учасники програми вже отримали близько 4 млрд грн "Національного кешбеку".

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі.

Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.