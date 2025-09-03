З 2026 року електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% – прогноз уряду

Відповідно до прогнозу Міністерства економіки на 2026-2028 роки ціни на електроенергію для побутових споживачів (з грудня по грудень відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).

Про це йдеться в листі Мінекономіки №3011-02/30287-03 з уточненими сценарними умовами функціонування економіки на 2026-2028 роки.

Зміст цього листа на засіданні уряду 3 вересня розкрило Міністерство фінансів у висновку (копія є в розпорядженні ЕП) до проєкту рішення, яке стосується діяльності ДП "Гарантований покупець".

Читайте також:

Як підключити нічний тариф і скільки можна заощадити на світлі

Нагадаємо:

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год. За нічним тарифом побутові споживачі можуть платити 2,16 грн за кВт-год.

Раніше НКРЕКП ухвалила рішення підняти тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів. Повідомлялося, що для населення ціни на електроенергію залишаються незмінними.

У середньому тарифи зростуть на 14% для першого класу напруги і на 23% для другого класу напруги.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на розподіл електроенергії для низки операторів систем розподілу (ОСР).

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% у порівнянні з попереднім місяцем - до 450 тис. МВт*год. З дати інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E показник експорту електроенергії за місяць є рекордним. Найбільші частки у структурі експорту зайняли Угорщина (38%) та Молдова (29%).

У червні 2025 р. Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 рази, у порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год.

У липні Україна збільшила експорт електроенергії на 16% у порівнянні з червнем – до 282,2 тис. МВт-год.

Україна у період з 1 по 10 серпня сім разів (2-4, 6 і 8-10 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.