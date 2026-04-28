Уряд не скасував запровадження ПДВ для ФОП, а лише відтермінував – ЗМІ

Українські урядовці та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження ПДВ для ФОП у 2027 році.

Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на анонімне джерело в уряді.

Норма про обов'язковий перехід ФОПів із доходом понад 4 млн грн на сплату ПДВ залишиться, проте її планують відтермінувати на рік.

"Остаточне погодження цього питання відбуватиметься під час місії МВФ в Києві у травні", – сказав співрозмовник виданню.

На зустрічі з керівництвом МВФ урядовці домовилися про посилення заходів для детінізації та протидії дробленню бізнесу, контрабанді тютюну, зарплатам "у конвертах" тощо.

Також пропонується законодавчо закріпити обмеження на виплату мінімальної заробітної плати за певними професіями, якщо це суттєво нижче за ринкову зарплату в цій галузі.

Крім того, уряд та МВФ говорили про застосування санкцій до великого бізнесу, що дробиться і працює через мережу ФОП, не переходячи на загальну систему.

30 березня Кабінет міністрів розбив "Великий податковий закон" МВФ на три законопроєкти: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору. Ці законопроєкти пізніше були ухвалені Верховною Радою та підписані президентом Володимиром Зеленським.

Водночас законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів створено не було. Окремі нардепи припускали, що уряд може спробувати переконати МВФ зняти цю вимогу.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко 30 березня казав, що законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів перебував на стадії узгодження та доопрацювання з ЦОВВ та готувався до винесення найближчим часом.

20 квітня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна та МВФ обговорюють альтернативи введення ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на наступний рік. За її словами, під час весняних зборів сторони знайшли розуміння у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея.