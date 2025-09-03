Українська правда
У Києві розпочалися консультації МВФ з урядом України щодо бюджету

Артур Крижний — 3 вересня, 10:25
Interfax-Україна

У Києві розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду для консультацій з Україною з питань бюджету.

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

Представники МВФ проведуть низку зустрічей із владою України та іншими партнерами в рамках візиту персоналу.

Під час консультацій обговорюватимуть бюджетні плани на 2026 рік, середньостроковий податково-бюджетний прогноз, питання кредитно-грошової та валютної політики, а також стан фінансового сектору та подальші структурні реформи.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва обговорили нову програму фінансової допомоги.

Формат чинної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) уже не повністю відповідає потребам України, оскільки значна її частина зосереджувалася на післявоєнному відновленні, а війна триває.

